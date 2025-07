Carrarese, UFFICIALE: tra i pali arriva Garofani

La Carrarese rinforza il proprio reparto difensivo con un innesto di prospettiva e qualità. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il club apuano ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del portiere Giovanni Garofani dalla Juventus.

Ecco la nota del club:

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Garofani, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027, con l’opzione di un eventuale prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2028.”

Garofani, nato a Roma nel 2002, è un estremo difensore dotato di ottimi riflessi e grande reattività nelle uscite. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha collezionato 16 presenze tra i professionisti con la maglia della Juventus Next Gen in Serie C, mostrando costanti progressi tecnici e caratteriali.

Con questo innesto, la Carrarese conferma la propria ambizione di puntare su giovani talenti per costruire un progetto competitivo e sostenibile.

Benvenuto a Carrara, Giovanni!”.