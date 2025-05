Cesena, Artico: «Campionato difficile, alcune piazze che hanno speso tanto. Ai playoff per sognare»

Nonostante le previsioni di inizio stagione, la neopromossa Cesena ha concluso il campionato centrando la qualificazione ai playoff. Un risultato importante che porta anche la firma Fabio Artico, direttore sportivo dei bianconeri. In conferenza stampa il dirigente emiliano ha rilasciato le seguenti parole sulla stagione affrontata:

«Eravamo partiti come matricola per lanciare i giovani e creare un gruppo solido per il futuro. È stato un campionato bello e difficile, con tante piazze che hanno investito tanto. Volevamo puntare sui giovani e unire altri ragazzi con esperienza della categoria. L’allenatore ha portato equilibrio, esperienza e metodo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo più importante, ovvero la salvezza, più un altro risultato straordinario che è la libertà di sognare. Un risultato bello e gratificante per tutti in una piazza ambiziosa come questa.Sono felice di essere il direttore sportivo qui, ho ancora due anni di contratto, adesso ci giochiamo i play-off e poi mi confronterò con la società. Mi dispiace solo che siano uscite delle voci che non hanno fatto bene all’ambiente».