Sampdoria, Niang nel mirino dei tifosi: esploso un petardo sotto la casa del giocatore. La ricostruzione

M’baye Niang è uno dei principali giocatori ad essere stato preso particolarmente di mira dopo Juve Stabia-Sampdoria, gara valida per il recupero della 34esima giornata e terminata 0 a 0, condannando così i blucerchiati ad una tragica retrocessione in Serie C. L’ex attaccante dell’Empoli, nei minuti finali della partita, si è divorato il gol del vantaggio e che avrebbe permesso alla squadra ligure di giocarsi quantomeno i playout. L’errore dell’attaccante non è ancora stato perdonato da alcuni tifosi della Sampdoria.

Infatti – riporta Calciomercato.com – intorno alle 21 di ieri sera, mercoledì 14 maggio, alcuni ultras avrebbero acceso un fumogeno ed esploso un petardo sotto l’abitazione del giocatore. Con lui c’era anche Ronaldo Vieira. Fortunatamente, la situazione è tornata alla quiete grazie all’intervento della DIGOS e di alcune volanti delle Forze dell’Ordine.