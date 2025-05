TMW: “Mantova, si valuta il ritorno di Magalini come nuovo ds”

Il Mantova punta a confermarsi nel prossimo campionato di Serie B dopo la salvezza ottenuta da neopromossa. I virgiliani, che hanno mantenuto la categoria grazie allo 0 a 0 contro il Catanzaro, sono già al lavoro in vista della prossima stagione, tanto che non sono da escludere delle variazioni anche a livello dirigenziale.

Infatti, come riporta TuttoMercatoWeb.com, il club lombardo avrebbe messo nel mirino Giuseppe Magalini, attuale direttore sportivo del Bari. Per l’esperto dirigente si tratterebbe di un eventuale ritorno dopo aver lavorato a Mantova tra il 2003 e il 2010 e, considerato il rapporto mai sbocciato con la piazza pugliese, non è da escludere una sua nuova avventura in terra virgiliana.