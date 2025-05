Palermo, allenamento pomeridiano a Torretta: focus sulla fase offensiva in vista della Juve Stabia

Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo presso il centro sportivo di Torretta, sotto la guida di Alessio Dionisi, in vista del match playoff contro la Juve Stabia.

Come comunicato dal club rosanero, la squadra ha iniziato la seduta con un’attivazione motorio-tecnica, seguita da un lavoro specifico per reparti. Successivamente, è stata svolta un’esercitazione 11 vs 11 incentrata sulla fase offensiva. L’allenamento si è concluso con una partitella su campo ridotto.

Il Palermo prosegue così la preparazione in vista della delicata sfida in trasferta contro le “vespe”, in programma sabato allo stadio “Menti”.