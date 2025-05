Dionisi: «Con la Juve Stabia non sbaglieremo. È la partita più importante dell’anno»

Dal centro sportivo di Torretta, Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida playoff contro la Juve Stabia, affrontando anche le polemiche nate nei giorni scorsi tra il club e la tifoseria, in contestazione aperta.

Il tecnico del Palermo ha spiegato la scelta del silenzio stampa dopo la gara con la Carrarese:

«Silenzio stampa? Mi dispiace, immagino non sia stato gradito. La mia priorità era stare vicino alla squadra nello spogliatoio. Volevamo pensare alla partita con la Juve Stabia, è una finale. Si prendono delle decisioni e ci dispiace».

Sulla prestazione della squadra nell’ultima giornata:

«Il primo tempo con la Carrarese non mi è piaciuto. Ho preferito intervenire senza fare troppe sostituzioni. Nelle 38 partite abbiamo dimostrato che non sappiamo dare continuità dopo un risultato positivo. Nel secondo tempo abbiamo dato una bella risposta».

Ora però c’è un solo obiettivo:

«Vorrei parlare di quello che dobbiamo preparare. La gara con la Juve Stabia è la più importante dell’anno. Non sbaglieremo. Questo non vuol dire che faremo per forza risultato, ma non sbaglieremo».