Carrarese, Calabro: «Ho ancora un altro anno di contratto. Decideremo a carte scoperte»

Protagonista indiscusso della salvezza della Carrarese, il tecnico Antonio Calabro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul proprio futuro ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

«Da allenatore penso di aver raggiunto una maturità oggettiva. Se le cose sono andate bene a Carrara il merito va suddiviso tra tutte le componenti a cominciare dalla società con a capo il Presidente Gemignani che capisce di calcio ed è stato vicino alla squadra soprattutto nei momenti di difficoltà. Il Direttore Pasciuti ha fatto un grande lavoro. Tutti questi presupposti uniti al grande gruppo squadra, fanno sì che un tecnico esprima tutto il proprio potenziale. Ho ancora un anno di contratto, adesso ci riposiamo dalle fatiche di un campionato duro. Siamo una famiglia: tutto ciò che verrà deciso sarà a carte scoperte e con molta sincerità in virtù del rapporto che c’è tra di noi. Chi mi ha portato a Carrara sarà la stessa persona che valuterà insieme a me qualsiasi cosa per il bene della Carrarese».