Cesena, Antonucci ci crede: «Non ci nascondiamo, ai playoff vogliamo vincere»

L’attaccante del Cesena Mirko Antonucci si è espresso allo Stadio “Alberto Braglia” per analizzare il successo contro i gialloblù e la qualificazione ai playoff.

«Penso che la stagione regolare non poteva chiudersi meglio di così. Oggi sono contentissimo per me stesso e per la squadra, siamo un gruppo unito e penso si sia visto queste ultime tre partite e penso che questa sia stata la dimostrazione di quanto volevamo fare i playoff e di quanto noi ci abbiamo sempre creduto. Alla fine, ero stremato perché, come tutti i miei compagni, avevo dato tutto: ci abbiamo creduto, abbiamo lottato e penso che non sia un caso che alla fine abbiamo vinto e dobbiamo continuare così. Ora pensiamo al Catanzaro, ma siamo ai playoff e vogliamo giocarcela. Vogliamo vincere, non ci dobbiamo nascondere, quindi vogliamo andare lì a fare risultato, vincere e tornare a casa per giocarci la semifinale».