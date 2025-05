Catanzaro-Sampdoria, Caserta: «I playoff sarebbero il nostro giusto premio»

Prima il gol di De Paoli, poi il ribaltone firmato Brighenti-Biasci e subito dopo la rete del definitivo 2 a 2 di Coda, poco prima dell’espulsione di Pompetti al 63′. Il Catanzaro pareggia 2 a 2 contro la Sampdoria, resta sesto e con due punti di vantaggio sul nono posto. e dovrà conquistarsi la matematica qualificazione ai playoff nelle ultime due giornate di campionato. Il tecnico dei calabresi, Fabio Caserta, ha commentato così la prestazione della sua squadra:

«Ottima la reazione al gol subito. La squadra si è comportata da squadra dopo lo svantaggio. La compattezza di squadra oggi è stata ottima, soprattutto in inferiorità numerica. Siamo partiti contratti, frutto anche del periodo che stiamo vivendo. Ci sono alcuni momenti in cui la palla pesa, soprattutto nella testa dei calciatori. Dobbiamo liberarci da questi pensieri e pensare che abbiamo un traguardo bello da raggiungere. Raggiungere gli spareggi sarebbe il giusto premio per l’annata ed i sacrifici affrontati. Bravi i ragazzi, perché anche in dieci hanno cercato di attaccare e vincere. C’è stato il sacrificio di tutti».