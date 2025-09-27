Catanzaro, Di Francesco: «Belle sensazioni all’esordio, presto una vittoria per la nostra gente»

CATANZARO – Federico Di Francesco si gode il suo esordio con la maglia del Catanzaro. Il centrocampista, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo con la Juve Stabia, ha raccontato le sue prime impressioni: «Sto bene: mi mancavano le sensazioni partita. Sono contento dell’esordio. Ripartiamo dal secondo tempo. Abbiamo avuto un atteggiamento eccezionale, è un pareggio meritato ma con più lucidità potevamo vincere. Non è semplice giocare contro chi si chiude con dieci giocatori».

Arrivato da pochi giorni, Di Francesco ha sottolineato l’impatto positivo con il nuovo ambiente: «Io sono qui da dieci giorni e ho visto un gruppo sano. E questo è positivo. Allenandomi e giocando miglioro. Ora penso a dare il massimo quando chiamato. La competizione ci stimola: tanti giocatori validi, aiuta tutti a crescere».

Un passaggio anche sull’emozione di giocare al “Ceravolo”: «Bello, lo aspettavo da un mese. C’è un’atmosfera trascinante: quando la squadra lotta, lo stadio spinge. Sono state belle sensazioni per me e per il gruppo. Speriamo di regalare presto una vittoria alla gente».

Guardando alla partita con la Juve Stabia, il centrocampista ha analizzato gli episodi: «Loro sono stati bravi a ripartire. Con il tiro di Cissé uscito di poco e il rigore non fischiato poteva essere un altro primo tempo. Sul 2-0 stavamo attaccando. L’espulsione loro ci ha dato una spinta: abbiamo avuto una grande reazione nella ripresa, da squadra di valore. Il Catanzaro non molla: è un aspetto positivo».