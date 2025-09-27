Corriere di Romagna: “Cesena-Palermo, sfida da record. Attesi 14mila tifosi al Manuzzi”

Lo stadio Manuzzi si prepara a vivere una giornata da record. Come riporta il Corriere di Romagna, per la sfida di oggi tra Cesena e Palermo sono già 13.491 i tifosi certi sugli spalti, a un passo dal primato della scorsa stagione, fissato a quota 13.974 in occasione del 2-2 contro il Modena.

Verso il primato stagionale

I biglietti staccati in prevendita sono stati 5.842, a cui si aggiungono i 7.649 abbonamenti già sottoscritti alla serata di ieri. Un dato che potrebbe crescere ulteriormente nelle ore precedenti al match, con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti fino alle 13 di oggi presso il Coordinamento.

Settore ospiti gremito

Grande risposta anche dai tifosi rosanero: sono 1.509 i biglietti acquistati nel settore ospiti, accessibile solo ai possessori della "Siamoaquile card" del Palermo.

Un Manuzzi caldissimo

L'atmosfera si preannuncia bollente. «Il record stagionale potrebbe cadere già oggi», evidenziando la portata di un evento che non riguarda solo la classifica ma anche la passione di due piazze storiche.

Un dato che conferma ancora una volta come Cesena e Palermo siano tra le realtà più seguite e calorose dell'intera Serie B.