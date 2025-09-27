Tuttosport: “Super Cesena-Palermo! In palio c’è il primo posto”

Sfida tra prime della classe al “Manuzzi”. Il Cesena di Michele Mignani e il Palermo di Filippo Inzaghi si giocano oggi il primo posto in classifica. Entrambe a quota 10 punti, le due squadre arrivano con percorsi simili ma obiettivi differenti. Come sottolineano Luigi Butera e Riccardo Comastri su Tuttosport, i romagnoli hanno già superato le aspettative di inizio stagione, mentre i rosanero si presentano da favoriti assoluti per la promozione.

Lo spirito del Cesena

Mignani predica calma ma difende il lavoro dei suoi: «Dopo quattro giornate è presto per guardare i numeri, ma il fatto che abbiano segnato tanti giocatori è frutto dello spirito di squadra». Il tecnico ha recuperato Bisoli e può contare su Adamo a sinistra, mentre Frabotta partirà dalla panchina. Il “Manuzzi” sarà gremito, una cornice che Mignani definisce «uno stimolo ulteriore». Dichiarazioni riportate da Luigi Butera e Riccardo Comastri su Tuttosport, che evidenziano la voglia del Cesena di stupire ancora.

L’ambizione del Palermo

Per il Palermo si apre un trittico cruciale con Cesena, Venezia e Spezia. «Sarà una partita tosta – ha ammesso Inzaghi – ma siamo consapevoli della nostra forza. Non mi sorprende il Cesena lì in alto, hanno costruito bene e Mignani è uno dei migliori allenatori della categoria». Frasi raccolte da Tuttosport, dove Butera e Comastri sottolineano come il tecnico rosanero chieda continuità dopo i successi con Südtirol e Bari.

Formazioni e scelte

Inzaghi dovrà fare a meno di Ranocchia, fermato da un problema muscolare, e di Diakité, non convocato. Prima chiamata per Bereszynski. «Abbiamo due gare ravvicinate, qualcosa cambierò – ha detto Inzaghi – ma adesso pensiamo solo al Cesena. Mi fido dei miei giocatori, sono convinto che faremo una grande prestazione». Come riportano Luigi Butera e Riccardo Comastri su Tuttosport, il Palermo si affida ai titolarissimi, con Pohjanpalo punto di riferimento offensivo.

In palio il primato

La sfida del “Manuzzi” è dunque un test di maturità per entrambe. «Sarà durissima, dovremo tirare fuori qualcosa in più» avverte Mignani. «Serve il miglior Palermo» ribatte Inzaghi. Un duello che, secondo Tuttosport e i suoi inviati Luigi Butera e Riccardo Comastri, potrebbe dire molto sul futuro immediato della Serie B.