Catanzaro, Biasci sui playoff: «Il Palermo non è da sottovalutare. Eviterei Spezia e Cremonese»

Il calciatore del Catanzaro Biasci, si è espresso ai microfoni de LaCnews in vista dell’inizio dei playoff del campionato cadetto:

«Siamo sicuramente dispiaciuti per questa situazione, ma in un campionato lungo come lo è la Serie B un periodo di flessione ci può stare e stiamo cercando di risolverlo, di certo meglio adesso che in una fase cruciale di stagione dove avremmo potuto perdere punti importanti. Abbiamo lasciato dei punti per strada ma siamo ancora in tempo per rimediare e conquistare i play off. Intanto dobbiamo fare almeno una vittoria in queste due partite e poi vediamo cosa succede, anche perché in questa fase finale ci sono sempre dei risultati a sorpresa. Playoff? Sicuramente la Juve Stabia, a mio avviso, è quella più sottovalutata dal momento che non ha nomi ma gioca bene ed è organizzata, inoltre conosco mister Pagliuca avendolo avuto una decina di anni fa a Lucca, e posso dire che è tra i più preparati che io abbia mai avuto. Anche il Palermo, nonostante le difficoltà, non è da sottovalutare. Se dovessimo arrivare ai playoff eviterei comunque Spezia e Cremonese ma solo per una questione di posizione di classifica. In ogni caso, se dovessimo centrarli ci giocheremo le nostre carte pur sapendo che non partiamo da favoriti».