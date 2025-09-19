Catania, terzo stop in trasferta: vietato l’accesso a Trapani per i rischi del passaggio da Palermo

– Terza gara esterna e terza trasferta vietata. Dopo gli stop di Cava e Cosenza, anche per il derby di Trapani, valido per la sesta giornata di andata e in programma mercoledì alle 20.45, i tifosi rossazzurri dovranno restare a casa.

Come riportato nel decreto prefettizio, la vendita dei biglietti è stata vietata ai residenti della provincia etnea. Una decisione motivata non da tensioni con la tifoseria granata, ma dal rischio di possibili problemi di ordine pubblico legati al passaggio obbligato da Palermo per raggiungere lo stadio Provinciale.

Per il Catania, dunque, un altro impegno lontano dal Massimino senza il supporto diretto della propria gente sugli spalti.