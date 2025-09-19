Palermo-Bari, aperta la vendita dei biglietti per l’anello superiore del settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025

Il Palermo FC ha reso noto che, in seguito all’autorizzazione concessa dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, i tifosi rosanero potranno acquistare i biglietti per l’anello superiore del settore ospiti in occasione della gara di questa sera contro il Bari, valida per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma alle ore 21 allo stadio “Renzo Barbera”.

Come comunicato dal club, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti sarà riservata esclusivamente ai residenti in Sicilia. I biglietti potranno essere acquistati fino a esaurimento disponibilità attraverso i seguenti canali:

sito ufficiale Vivaticket;

punti vendita Vivaticket presenti in tutta Italia, compreso il SiamoAquile Bar&Store all’interno dello stadio “Renzo Barbera”.

Saranno applicate le stesse tariffe già previste per gli altri settori di curva: biglietto intero, ridotto donne/over 65 e ridotto under 16.

L’accesso al settore ospiti avverrà attraverso i sei tornelli dedicati, dal numero 1 al numero 6, a servizio della Curva Sud.

Un’apertura importante che consentirà a migliaia di sostenitori rosanero di assistere dal vivo al big match contro il Bari, in un “Barbera” che si prepara a registrare ancora una volta numeri da grande evento.

