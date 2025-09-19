Palermo-Bari, aperta la vendita dei biglietti per l’anello superiore del settore ospiti

Il Palermo FC ha reso noto che, in seguito all’autorizzazione concessa dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, i tifosi rosanero potranno acquistare i biglietti per l’anello superiore del settore ospiti in occasione della gara di questa sera contro il Bari, valida per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma alle ore 21 allo stadio “Renzo Barbera”.

Come comunicato dal club, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti sarà riservata esclusivamente ai residenti in Sicilia. I biglietti potranno essere acquistati fino a esaurimento disponibilità attraverso i seguenti canali:

sito ufficiale Vivaticket;

punti vendita Vivaticket presenti in tutta Italia, compreso il SiamoAquile Bar&Store all’interno dello stadio “Renzo Barbera”.

Saranno applicate le stesse tariffe già previste per gli altri settori di curva: biglietto intero, ridotto donne/over 65 e ridotto under 16.

L’accesso al settore ospiti avverrà attraverso i sei tornelli dedicati, dal numero 1 al numero 6, a servizio della Curva Sud.

Un’apertura importante che consentirà a migliaia di sostenitori rosanero di assistere dal vivo al big match contro il Bari, in un “Barbera” che si prepara a registrare ancora una volta numeri da grande evento.