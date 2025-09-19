Ignoffo: «Il Napoli farà tesoro della sconfitta. In B vedo il Palermo davanti a tutti»

Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli oggi allenatore, ha commentato la sconfitta degli azzurri in Champions League contro il Manchester City. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il tecnico ha sottolineato il peso dell’espulsione di Di Lorenzo e la forza dell’avversario: «Il Napoli? Sicuramente è stato imbrigliato dal Manchester City di cui conosciamo qualità e valore. L’espulsione di Di Lorenzo ha condizionato tanto, soprattutto per come è avvenuta. La squadra si è demoralizzata e non ha avuto la forza di reagire. Recuperare due gol con l’uomo in meno non era facile per nessuno».

Una battuta d’arresto che non preoccupa Ignoffo: «Quando giochi contro grandi squadre cerchi sempre la vittoria, ma sai che affronti un top club europeo. Di questa partita il Napoli farà tesoro».

Sul campionato di Serie A, l’ex difensore ha espresso la sua visione a TuttoMercatoWeb.com: «Vedo una Juve quadrata sotto tanti punti di vista. Per rosa direi l’Inter, anche se sta avendo qualche incidente di percorso. Alla fine bianconeri e nerazzurri proveranno a infastidire il cammino del Napoli, ma la squadra azzurra mi ha impressionato positivamente».

Capitolo Serie B, con un occhio di riguardo per i rosanero: «Palermo su tutte – ha detto Ignoffo ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com – ma occhio al Modena che ha preso un ottimo allenatore e costruito un’ottima squadra. Non mi dà segnali incoraggianti il Monza, ma il campionato è lungo».

Sulla sfida del Barbera di questa sera, l’ex difensore non ha dubbi: «Credo che alla fine possa spuntarla il Palermo. Ma non sarà una partita facile. Conosco Fabio Caserta e so che darà battaglia. Farà una partita di attesa e trovare spazi non sarà semplice».

In chiave Serie C, Ignoffo ha indicato le squadre da tenere d’occhio: «Catania, Benevento e Salernitana su tutte sono le più accreditate del Girone C. Poi sappiamo bene che la C è sempre un punto interrogativo e possono esserci sorprese: penso al Crotone».

Infine, il futuro personale: «Mi auguro di tornare presto in pista. Ho avuto contatti con Rimini e Cavese e alcuni club di D come il Lamezia. Sto valutando e aspetto la chiamata giusta per rientrare. Il campo mi manca: è il primo anno che rimango fermo e non vedo l’ora di ricominciare» ha dichiarato a TuttoMercatoWeb.com.