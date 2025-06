Caso Le Iene, Sampdoria: sospeso anche il segretario Mattioli. Manfredi nuovo responsabile del vivaio ad interim

Importanti sviluppi a Bogliasco, dove il caso sollevato dall’inchiesta de Le Iene continua a scuotere la Sampdoria. Dopo la sospensione del responsabile del settore giovanile Luca Silvani, arriva ora anche quella del segretario Tommaso Mattioli, coinvolto – seppur in modo marginale – nella vicenda che ruota attorno al contratto del giovane Profeti.

Come riportato da Il Secolo XIX, Mattioli, secondo le prime immagini del servizio andato in onda su Italia 1, avrebbe preparato e fatto firmare il contratto su richiesta diretta di Silvani. Un ruolo tecnico, ma sufficiente a spingere il presidente Matteo Manfredi a intervenire con un secondo provvedimento disciplinare.

Manfredi prende il controllo del settore giovanile

Nel tentativo di ristabilire ordine e chiarezza, Manfredi ha convocato una serie di colloqui individuali con lo staff operativo del centro sportivo di Bogliasco, per valutare da vicino l’impatto e le percezioni interne sulla delicata situazione.

Al termine degli incontri, il presidente ha annunciato una decisione senza precedenti: assumerà personalmente la guida del settore giovanile della Sampdoria, almeno in via temporanea, fino all’identificazione di un nuovo responsabile esterno, che possa dare un’impronta rinnovata alla struttura.

Sullo sfondo, i playout e l’incertezza

Nel frattempo, sono state ufficializzate le date dei playout, in cui la Samp dovrebbe affrontare – con il condizionale ancora d’obbligo – la Salernitana. Ma mentre il campo attende, a tenere banco è ancora il fronte societario e disciplinare, in un clima tutt’altro che sereno per il club blucerchiato.