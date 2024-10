Casini: «VAR a chiamata? Tema tornato d’attualità»

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto dagli studi di DAZN per discutere di due temi importanti come il VAR a chiamata:

«Noi come Serie A abbiamo fatto diverse proposte che vanno nella direzione dell’innovazione, poi se parliamo di innovazione delle regole dico che quelle spettano all’IFAB e alla FIFA – ha spiegato il numero uno del massimo campionato italiano –. Si sta discutendo molto del VAR a chiamata, un tema che è tornato d’attualità dopo queste prime giornate. Ma dietro a queste innovazioni ci sono delle regole che poi vanno attuate, bisogna creare dei team e delle squadre per decidere le chiamate stesse».

«Questa è una settimana in cui si chiuderanno delle proposte di riforma per una Serie A più autonomia e forte che in questo modo darà un maggiore aiuto a tutto il calcio italiano», ha commentato Casini sullo statuto FIGC che dovrà essere trovata una intesa fra le varie componenti federali prima dell’Assemblea Straordinaria del 4 novembre, dove sarà votato.