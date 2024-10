Spagna, alluvione con oltre 50 vittime a Valencia: rinviate sfide di Copa del Rey

LaLiga, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la decisione di rinviare alcune sfide valevoli per la Copa Del Rey. Il potente alluvione, che ha provocato oltre 50 vittime, ha costretto la Federazione spagnola ad agire nel più breve tempo possibile. In alto una foto, mentre di seguito la nota:

“LALIGA, in coordinamento con la RFEF, annuncia che questo fine settimana si svolgerà un minuto di silenzio in tutte le partite di LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION, in memoria delle vittime di DANA. L’istituzione esprime le sue condoglianze e quelle di tutte le squadre di calcio spagnole e dei SAD, dei familiari e degli amici delle vittime. In segno di rispetto, verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le partite della giornata 12 di LALIGA EA SPORTS e della giornata 13 di LALIGA. Il calcio professionistico si unisce così alle espressioni di cordoglio ed esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime e dei dispersi. Ugualmente collabora alla massima diffusione del numero telefonico abilitato ad assistere i familiari delle persone scomparse: 900 365 112”.