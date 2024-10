Spagna, disastro con oltre 150 morti a Valencia. Rinviato match con Real e altre 4 gare

Il calcio spagnolo si stringe attorno a Valencia.L’alluvione che ha colpito la città e le zone limitrofe, ha causato finora 158 morti con molte persone che risultano ancora disperse. Anche il calcio spagnolo si ferma: è infatti ufficiale il rinvio del match contro il Real Madrid. Rinviate anche Villarreal-Rayo Vallecano e in Serie B non si giocheranno Castellón-RC Ferrol, Eldense-Huesca e Levante-Malaga. In tutte le altre partite verrà osservato un minuto di raccoglimento.

Non manca poi lo sciacallaggio. La polizia ha, infatti, arrestato 39 persone per via dei vari tentativi di furti. Stamane l’agenzia meteorologica Aemet ha emesso un nuovo avviso di allerta per la regione di Valencia dove sono previste tempeste di forte intensità.