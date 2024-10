Tebas: «Nuova Coppa del Mondo per Club? Un danno per calciatori e Leghe»

LaLiga, presieduta da Javier Tebas, in collaborazione con il sindacato FIFPRO ha presentato un reclamo contro la FIFA per la densità altissima delle partite nel nuovo calendario:

«Non sono sicuro che il Mondiale per Club si giocherà. Le questioni economiche non sembrano essere state risolte: hanno promesso ai maggiori club europei tra i 40 e i 50 milioni di euro ma, sapendo che non ha i soldi e che tutti sono contrari a questa competizione, la FIFA dovrebbe rinunciarvi. Ho sentito cosa dicono i giocatori: la Coppa del Mondo per club danneggia tutti e mette a rischio la salute fisica e mentale dei partecipanti. E ciò incide sul valore delle competizioni nazionali».