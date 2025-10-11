Carrozzieri: «Con Inzaghi il Palermo è costruito per vincere»

Ventiquattro presenze, ma sufficienti per entrare nel cuore dei tifosi rosanero. Moris Carrozzieri, ex pilastro della difesa del Palermo 2008, racconta a La Sicilia il nuovo entusiasmo che si respira in città: «Adesso c’è il progetto per vincere, per puntare alla Serie A. Gli altri anni non è stato questo Palermo, perché la squadra non era costruita per vincere il campionato. Dopo aver preso Pippo Inzaghi, un allenatore che ha già vinto tante volte in Serie B, la squadra la fai per vincere».

Carrozzieri conosce bene il tecnico rosanero: «Pippo lo conosco da tantissimo tempo, l’ho sempre seguito e l’ho spinto a venire a Palermo. Come fa ogni allenatore per vincere, ha lavorato con la società per fare una campagna acquisti importante. E poi c’è Osti, un direttore che sa sempre arrivare prima degli altri sui giocatori che valgono».

L’ex difensore sottolinea su La Sicilia come il Palermo di Inzaghi stia trovando equilibrio e solidità: «Ci sono giocatori molto bravi come Bani, ma è anche proprio uno schema scelto da Pippo: con un centrocampo coperto e uno dei difensori quasi bloccato, Inzaghi sta utilizzando al meglio i giocatori che ha».

E oggi, osserva La Sicilia, la differenza la fa l’attacco rosanero: «Pohjanpalo è un buon giocatore che può e deve fare la differenza, e insieme a Brunori compone un bel reparto». Proprio sul capitano, Carrozzieri chiarisce: «Non ho mai criticato Brunori come calciatore, è un grande giocatore in Serie B».