Carrarese: domani la decisione definitiva sulla riapertura dello Stadio dei Marmi

Domani, mercoledì 16 ottobre, potrebbe essere una giornata importante in casa Carrarese. Come riporta Voceapuana.com il Genio Civile, dopo i sopralluoghi avvenuti allo Stadio dei Marmi, ha chiesto ulteriori documenti che faranno slittare la decisione sulla riapertura dell’impianto, nel quale sono stati effettuati dei lavori. I controlli sono andati positivamente e domani il club toscano apprenderà se riceverà il definitivo via libera per tornare a giocare tra le proprie mura.

