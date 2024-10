Calciomercato Sassuolo: interesse del Besiktas per Berardi

L’ultima partita di campionato del Sassuolo non è stata importante solamente per il pesante 6 a 1 rifilato al Cittadella ma anche per il ritorno in campo di Domenico Berardi. L’esterno neroverde ha giocato uno spezzone del match dopo essere stato per tanto tempo lontano dal terreno di gioco per via dell’infortunio al tendine d’Achille. Il giocatore, in estate, non ha trovato nessuna sistemazione in massima serie per via delle sue condizioni fisiche, ma a gennaio potrebbe essere un’importante opportunità per diversi club. Secondo SassuoloNews.net, infatti, per Berardi non mancherebbero le offerte dalla Serie A: occhio però alle sirene estere, con il Besiktas che sarebbe interessato ad avviare un’eventuale trattativa.

Continue Reading