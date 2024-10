Paul Pogba, c’è il colpo di scena: contratto per 6 mesi in Serie A | Con lui in panchina torni RE

Svolta incredibile per il futuro del Polpo, pronto a tornare in campo nel nostro campionato. Il mister lo ha chiamato e vuole rilanciarlo.

Qualche giorno fa è arrivata la svolta definitiva nel caso Pogba. Il ricorso presentato dal centrocampista francese campione del mondo 2018 è stato infatti accolto, e di conseguenza c’è stata per lui la riduzione della squalifica. Il Polpo in questo modo dovrà scontare solamente 18 mesi di pena, e non i quattro anni indicati inizialmente. Di conseguenza a marzo potrà tornare in campo.

Detto ciò, è ovvio che immediatamente si è cominciato a parlare del suo futuro. La Juventus, club con il quale è ancora sotto contratto, non sembra intenzionata ad aspettarlo ulteriormente e a dargli la chance di rimettersi in gioco. Le parole dei dirigenti bianconeri sembrano essere state chiare, e quindi ci si avvia verso la rescissione consensuale del contratto del calciatore.

Per questa ragione Paul sta iniziando a guardarsi intorno, e le voci sul suo conto non mancano di certo. Una delle ultime in ordine cronologico riguarda una sua possibile permanenza in Serie A, dove una squadra sarebbe pronta ad offrirgli un contratto di sei mesi per tornare in forma. Nella compagine in questione l’ex Manchester United troverebbe un allenatore pronto a metterlo al centro del progetto.

Opportunità incredibile per Pogba

Quando Pogba è approdato per la prima volta in bianconero, sulla panchina della Vecchia Signora c’era Antonio Conte. E’ stato proprio il tecnico leccese a scommettere su di lui, a lanciarlo e a renderlo un fuoriclasse. Il processo è poi continuato con Max Allegri, che lo ha fatto migliorare sempre di più, ma il primo allenatore a credere sull’allora talentino è stato proprio il tecnico del Napoli.

Ed è proprio per questa ragione che ultimamente si sta paventando in maniera a dir poco clamorosa la possibilità di rivedere insieme i due all’ombra del Vesuvio.

Pogba al Napoli con Conte?

Qualora si liberasse a zero dalla Juventus, Antonio Conte potrebbe chiedere al presidente Aurelio De Laurentiis di tentare la scommessa Pogba. Sotto la guida del mister salentino il Polpo potrebbe svoltare il finale di stagione e dare una grande mano agli azzurri.

Al momento queste sono semplici indiscrezioni, ma come sappiamo tutti le vie del mercato sono infinite, e nulla si può escludere mai a priori.