Brescia: denunciati sei tifosi per gli scontri di Pisa

Lo scorso 21 settembre un poliziotto e un cliente del bar Livorno sono rimasti feriti a causa degli scontri avvenuti al termine di Pisa-Brescia. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le Forze dell’Ordine – scrive Tifobrescia.it – sono risalite ai sei tifosi biancoazzurri responsabili dei disordini: sono stati denunciati anche per per resistenza a pubblico ufficiale, porto darmi, detenzione di materiale esplosivo e lancio di oggetti pericolosi. Per i facinorosi si prospetta un lungo periodo distante dagli stadi.

