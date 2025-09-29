Carrarese, Calabro: «Il Modena non mi ha sorpreso, lotteranno fino alla fine ai vertici»

Alla vigilia del match del turno infrasettimanale di Serie B tra Carrarese e Modena, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei toscani Antonio Calabro, dicendosi non sorpreso dell’avvio di campionato dei canarini, in vetta alla classifica dopo 5 giornate.

«Non mi ha sorpreso il grande inizio di campionato del Modena, poiché hanno costruito una squadra ancora più forte rispetto allo scorso anno, mettendo a segno colpi importanti in questa finestra di mercato e affidando la squadra ad uno staff tecnico altamente competente. Senza dubbio, lotteranno fino alla fine per rimanere ai vertici del campionato poiché stanno mantenendo le attese della vigilia di questo campionato, disputando partite di livello. Mercoledì sera servirà la miglior versione della Carrarese per strappare punti ad una compagine che farà parlare di sé sino al termine della stagione» ha dichiaro il tecnico dei gialloblù.

Calabro ha poi parlato degli infortunati: «Hasa, Illanes e Distefano stanno recuperando dai rispettivi infortuni, ma in vista di mercoledì rimangono comunque alcuni dubbi sul loro possibile impiego fino all’ultimo. Comunque, il resto del gruppo sta bene e in buone condizioni fisiche, ad oggi, sono tutti a disposizione».