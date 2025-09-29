Palermo-Venezia, raggiunti 28621 spettatori: il Barbera verso quota 30.000
Comunicato dal club rosanero, tramite un post sui propri canali social, il dato aggiornato sugli spettatori presenti al Barbera per il match tra Palermo e Venezia, in programma per domani sera alla 20
Sono momentaneamente 28621 i cuori rosanero che assisteranno al match. Si va dunque verso le 30.000 presenze, in una sfida difficile per la formazione di mister Inzaghi, che avrà bisogno di tutti il sostegno dei suoi tifosi per conquistare tre punti fondamentali per il campionato.