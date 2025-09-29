Palermo-Venezia, raggiunti 28621 spettatori: il Barbera verso quota 30.000

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Comunicato dal club rosanero, tramite un post sui propri canali social, il dato aggiornato sugli spettatori presenti al Barbera per il match tra Palermo e Venezia, in programma per domani sera alla 20

Sono momentaneamente 28621 i cuori rosanero che assisteranno al match. Si va dunque verso le 30.000 presenze, in una sfida difficile per la formazione di mister Inzaghi, che avrà bisogno di tutti il sostegno dei suoi tifosi per conquistare tre punti fondamentali per il campionato.

Ultimissime

Palermo-Venezia: Promo Family per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo-Venezia, raggiunti 28621 spettatori: il Barbera verso quota 30.000

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Carrarese, Calabro: «Il Modena non mi ha sorpreso, lotteranno fino alla fine ai vertici»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Palermo Futsal Club sconfitto dall’Agrigento: ora testa al San Vito

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Serie B, Palermo re degli spettatori: Barbera al primo posto per presenze e media

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025