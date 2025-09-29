Palermo-Venezia: Promo Family per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

In seguito all’autorizzazione concessa dalle autorità competenti, il Palermo ha informato l’inizio della vendita di biglietti ai tifosi rosanero anche per il settore ospiti, in viste del match di domani della formazione di mister Inzaghi contro il Venezia.

Inoltre il club di Viale del Fante ha comunicato che per l’occasione sarà disponibile la Promo Family, per l’acquisto di biglietti Under 14 nel settore ospiti al prezzo di 1 €. Per accedere alla promo sarà necessario acquistare contestualmente un biglietto a tariffa intero e fino ad un massimo di due tagliandi a tariffa speciale.

PREZZI BIGLIETTI SETTORE OSPITI

Intero: 22 €; Donne / Over 65 / Under 16: 18 €; Promo family (Under 14): 1 euro – riservata ad utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto.

 

