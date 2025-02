Caos in Turchia, Galatasaray-Fenerbahce allo sloveno Vincic: padroni di casa pronti al ricorso

La federcalcio turca ha scelto lo sloveno Slavko Vincic per arbitrare il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce. Vincic, con esperienza in grandi match come la finale di Europa League 2022 e quella di Champions 2024, è considerato uno degli arbitri più rispettati d’Europa.

Tuttavia, la sua designazione ha sollevato polemiche. Il Galatasaray, contrario alla scelta di un arbitro straniero, aveva già espresso dubbi e ora, secondo la stampa locale, starebbe valutando un ricorso al Collegio arbitrale per contestare la nomina.