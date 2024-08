Caos Catania, Castiglione: «Pelligra spieghi pubblicamente quali sono le sue reali intenzioni»

Il deputato regionale Mpa, Giuseppe Castiglione, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al caso fideiussioni del Catania. Di seguito le sue parole riprese da TuttoCalcioCatania.com:

«Il presidente Ross Pelligra sia rispettoso della fiducia che i catanesi gli hanno accordato anche quest’anno con la campagna abbonamenti e faccia chiarezza sulle vere intenzioni del suo gruppo imprenditoriale nei confronti del Catania Fc.

Parlo da catanese, più che da politico e ricordo, rispetto a quando ero presidente del consiglio comunale, lo sforzo dell’amministrazione e, in particolare, dell’assessore allo sport Sergio Parisi, per l’ammodernamento dello stadio Angelo Massimino, che, peraltro, è anche diventato sede del Catania. La città e la tifoseria meritano risposte concrete in merito alla prosecuzione del progetto che, lo stesso Pelligra, aveva presentato quando partecipò alla manifestazione di interesse indetta dal comune dopo la cancellazione del Calcio Catania.

Chiarisca in prima persona le voci di un ridimensionamento e spieghi pubblicamente quali sono le reali intenzioni del gruppo Pelligra riguardo al calcio e, in particolare, al Catania. Ci sono migliaia di persone che hanno, con grandi sacrifici, sottoscritto l’abbonamento, aziende che hanno investito sul brand Catania e tantissimi appassionati che attendono notizie».