Schira: “Salernitana, contatti col Genoa per Favilli”

La Salernitana guarda in casa Genoa per puntellare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su TuttoB.com il club granata avrebbe messo nel mirino Andrea Favilli, giocatore in uscita che non rientra nel progetto di mister Alberto Gilardino. I campani hanno avviato i primi contatti coi rossoblu per valutare anche l’acquisto dell’attaccante a titolo definitivo. I primi sondaggi sono stati effettuati e nelle prossime ore potrebbero seguire aggiornamenti.

