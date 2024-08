Palermo, Verre: «Ai tifosi prometto massimo impegno. Il gol al Frosinone ricordo indimenticabile»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, Valerio Verre ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo ritorno in rosanero:

«La squadra si è rafforzata, per noi è meglio perchè siamo più competitivi e sicuramente l’intensità dell’allenamento sarà più alta e quindi avremo stimoli in più. Il gol al Frosinone è stato bellissimo ed è un ricordo che porto sempre dentro. Il boato che ho sentito e ciò che ho vissuto in quei giorni sono ricordi importanti e spero di far gioire nuovamente i tifosi. A loro prometto massimo impegno, lotteremo e staremo uniti per puntare a vincere partita dopo partita».

