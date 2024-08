Palermo, Verre: «Filosofia del City Group vincente. Sono a completa disposizione di Dionisi»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, Valerio Verre ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo ritorno in rosanero:

«Conosco la filosofia del City Group e so che hanno una mentalità e un’organizzazione vincente e questo è moto importante per noi. Ho già conosciuto il mister e gli altri compagni, le prime impressioni sono positive e dunque non vedo l’ora di conoscerli meglio in questi giorni. Posso giocare ovunque e sono a disposizione del mister, porto esperienza e quindi voglio dare una mano dove Dionisi ha bisogno».

