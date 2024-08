Palermo, Verre: «L’ambiente è migliorato rispetto a due anni fa. Per me è come se fosse la prima volta»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, Valerio Verre ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo terzo ritorno in rosanero:

«L’emozione è tantissima, è sempre bello tornare. Per me è la terza volta ma è come se fosse la prima, quindi sono sempre emozionato. Ho scelto il Palermo perchè conosco l’ambiente e le persone per cui, appena mi ha chiamato il direttore, so cosa trovo e cosa posso ancora trovare. L’ambiente è migliorato rispetto a due anni fa e quindi non ci ho pensato due volte ad accettare».