Palermo verso il Parma: allenamento mattutino per i rosanero. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il report della seduta odierna:

“È proseguita questa mattina a Veronello la preparazione del Palermo.

Dopo un avviamento motorio e tecnico la squadra guidata da Alessio Dionisi ha svolto un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva e lavori individuali.

Domani i rosanero si trasferiranno in Emilia in vista del match di Coppa Italia Frecciarossa contro il Parma, in programma domenica 11 agosto alle ore 18.30 allo Stadio “Tardini”.

Dopo il match contro la formazione ducale la preparazione del Palermo riprenderà lunedì 12 agosto a Veronello (allenamenti a porte chiuse)”.