Dopo il caos che sta colpendo in queste ore la Serie B, e più nello specifico il Brescia, i tifosi delle rondinelle hanno deciso di protestare scendendo in piazza per difendere i propri colori. Come riportato da bresciaoggi.it, cori della della Curva nord in piazza contro Cellino, ma anche contro l’Amministrazione comunale e la Lega B. Di seguito il video:

