Quagliarella sulla Samp: «Ora siamo tutti in attesa e pieni di speranza»

Fabio Quagliarella, ex attaccante fra le altre di Napoli, Juventus, Udinese e Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del 2° Premio Telenord-Gianni Di Marzio:

Prima un commento sulla Samp: «Bisogna guardare avanti. Leggevo del caos che è successo in Serie B… quindi c’è anche questo aspetto da considerare.

Speranza? Non so, forse ne sapete più voi di me. Io ho letto qualche articolo, sicuramente è un bel casino. Penso che qualcosa succederà. Non so se ci saranno i playout, una Serie B allargata, o se la Sampdoria verrà reinserita. Vedremo… siamo tutti in attesa e pieni di speranza».

Infine un commento sui possibili errori fatti: «Parlo da esterno, quindi il mio è solo un punto di vista parziale. Però da fuori si percepiva confusione. Hanno cambiato quattro allenatori, e forse si pensava che la squadra costruita potesse salire direttamente. L’esonero di Pirlo dopo poche giornate… magari andava fatto prima del campionato. Così sembra un segnale di incertezza. Insomma, c’era confusione, e questo è quello che si è percepito».