Silvio Merkaj, attaccante albanese nato nel 1997, sembra essere vicino alla fine della sua esperienza con il Südtirol, squadra di Serie C. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, Merkaj sarebbe attualmente in trattativa con l’Avellino, una mossa che potrebbe significativamente rafforzare l’attacco della squadra campana, attualmente impegnata nella lotta per la promozione nel Girone C.

