Calciomercato Spezia: Torino e Sassuolo sulle tracce di Verde

Daniele Verde è uno dei giocatori più richiesti in casa Spezia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l’esterno bianconero sarebbe finito nel mirino del Torino del neo tecnico Paolo Vanoli, mentre in Serie B il Sassuolo di Grosso sembra essersi fatto sotto per il giocatore mancino. Nel frattempo il club ligure ha rifiutato un’offerta dagli Emirati Arabi. Si attendono quindi possibili futuri sviluppi, ma il destino di Verde potrebbe essere lontano da La Spezia.

Continue Reading