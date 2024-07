Di Marzio: “Bari, Achik apre al Cittadella. Società al lavoro per l’accordo”

Il Cittadella potrebbe pescare in casa Bari per rinforzare la rosa allenata da Edoardo Gorini. Secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, il club veneto è sulle tracce di Ismail Achik, marocchino classe 2000 che nasce come ala destra ma può giocare pure da trequartista e da seconda punta. Il giocatore biancorosso ha dato l’ok per il trasferimento e adesso le due società dovranno trovare l’intesa per arrivare alla fumata bianca.

