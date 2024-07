Calciomercato Catanzaro: Polito punta su due giocatori del Bari

Dopo aver lasciato il Bari per diventare il nuovo direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito potrebbe rinforzare la sua nuova squadra con qualche suo fedelissimo. Infatti l’ex dirigente biancorosso sarebbe sulle tracce di Giacomo Ricci e Ahmad Benali. Mentre per il primo servirà una cifra importante, per il secondo la pista che porta ad un suo trasferimento dal capoluogo pugliese risulta difficile. Polito dunque dovrà essere molto convincente per arrivare ai due giocatori. A riportarlo è Pianetabari.com.

Continue Reading