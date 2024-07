UniPomezia, UFFICIALE: preso l’ex Palermo Danilo Ambro

Danilo Ambro, ex giocatore del Palermo, sta per iniziare una nuova ed entusiasmante avventura calcistica. Il centrocampista palermitano ha infatti firmato con l’UniPomezia, squadra militante in Serie D, ed è pronto a scendere in campo per la stagione 2024.

La notizia è stata ufficializzata dalla stessa società dell’UniPomezia tramite un post sul proprio profilo Instagram. Nel messaggio condiviso sui social, l’UniPomezia ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Ambro, sottolineando come la sua esperienza e il suo talento saranno fondamentali per il team.

Di seguito la nota ufficiale:

“L’Unipomezia è lieta di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Danilo Ambro. Un innesto di grande valore che va a rinforzare la mediana di mister Andrea Casciotti aggiungendo qualità ed esperienza. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, sua città natale, il classe 1999 vanta un curriculum prestigioso avendo giocato in Serie C con le maglie di Feralpisalò e Vibonese. Diverse annata nell’interregionale, con Trapani, Gelbison, Nocerina, Misilmeri e Città di Sant’Agata, mentre nella seconda parte della scorsa stagione ha difeso i colori del Colleferro, in Eccellenza. Ambro è ora pronto a vivere al massimo questa nuova esperienza, condividendo la grande ambizione della società rossoblù: “Ho avuto sensazioni molto positive sin dal primo incontro. Diverse squadre si sono interessate a me ma onestamente non ho avuto dubbi, scegliendo di venire qui. La grande ambizione della dirigenza ha sicuramente fatto la differenza. Sono pronto ad aiutare la squadra con umiltà e sacrificio, mettendomi completamente a disposizione dei miei compagni e dell’allenatore. L’obiettivo è vincere il campionato, non ci nascondiamo, ma siamo consapevoli che non sarà una passeggiata. Ci sono altre realtà che puntano in alto e dobbiamo rispettare tutti, ma allo stesso tempo dobbiamo lavorare per essere i migliori”.