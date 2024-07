Aò, metti a Solbakken! Prestito con diritto di riscatto in Serie A | Lascia la Roma per la lotta salvezza

Primo addio in casa Roma, il giocatore via dalla Capitale in prestito con diritto di riscatto: si va a giocare la salvezza.

Ore di riflessione in casa Roma, capitolo mercato in uscita. Tra i tanti profili pronti a lasciare Trigoria, e chi lo ha già fatto a luglio, tra i giallorossi è attesa una vera e propria rivoluzione. Uno dei calciatori praticamente sicuri di lasciare il club è Solbakken il quale tra le fila della Roma ha trovato veramente pochissimo spazio dal suo arrivo in Italia.

Ne sono seguiti una serie di prestiti in giro per l’Europa, e per il mondo. Dall’Olimpiacos dove ha totalizzato solamente 5 presenze e nessun gol, al Giappone, dove il bottino nello stesso anno è stato identico, 5 apparizioni e 0 reti.

La Roma ha deciso di non puntare più sull’attaccante norvegese, e su di lui potrebbe arrivare un club di Serie A interessato al colpo a bassi costi. Solbakken può partire già nelle prossime ore, e la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, per agevolare la trattativa e provare a rilanciare l’attaccante classe 1998.

Roma, addio in attacco: su Solbakken una squadra di Serie A

L’esordio con gol, poi un assist, e poi nulla più. In questo momento l’ex Bodo Glimt – squadra norvegese che aveva sfornato anche l’ottimo Hauge transitato per la Serie A con la maglia del Milan nella stagione 2020/2021 – non rientra nei piani di Daniele De Rossi.

Su di lui, che partirà verosimilmente insieme ad altri profili da Trigoria come Shomudorov, Joao Costa e Cherubini, sarebbe arrivato l’interessamento di una neo promossa, che potrebbe garantirgli un ruolo finalmente da protagonista in Serie A. Stiamo parlando del Venezia, in cerca da mesi di un attaccante.

Solbakken, si fatto il Venezia

Secondo quanto si apprende, ci sarebbe il Venezia sull’attaccante Norvegese. In cerca di un giocatore affidabile, i lagunari potrebbero puntare proprio sul romanista per la fase offensiva il prossimo anno, dal canto suo il gigante norvegese invece potrebbe finalmente mettersi in mostra e puntare a una maglia da titolare per tutta la stagione.

Con una valutazione di circa 5 milioni di euro, il Venezia con Solbakken si assicurerebbe un giocatore già pronto per la Serie A a basso prezzo, ma la Roma potrebbe agevolare la trattativa accettando un eventuale richiesta di prestito, con diritto di riscatto fissata a 4-5 milioni.