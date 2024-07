Taranto, UFFICIALE: l’ex Palermo Pierozzi è rossoblù

Il Taranto Calcio annuncia ufficialmente l’arrivo del terzino ex Palermo Edoardo Pierozzi, un rinforzo importante per la squadra pugliese. Il gemello, Niccolò, invece è in procinto di trasferirsi in rosanero.

Ecco l’annuncio:

“La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Edoardo Pierozzi.

Classe 2001, Pierozzi approda in rossoblù dalla Fiorentina con la formula del prestito. Il neo-difensore ionico è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, club con il quale ha vinto due Coppe Italia Primavera. In Serie B ha vestito le maglie di Alessandria, Palermo e Como, mentre in Serie C ha giocato tra le fila di Pistoiese e Cesena. Con i bianconeri ha appena vinto il campionato e conquistato la SuperCoppa di Serie C.

Ad Edoardo va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblù!”.