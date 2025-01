Cresce l’interesse attorno ad Antonino La Gumina, attaccante in uscita dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 1996 avrebbe attirato l’attenzione di diversi club, sia in Serie B che in Serie C. Resta da vedere quale sarà la prossima destinazione dell’ex Palermo in questa sessione di mercato.

