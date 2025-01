Calciomercato Cosenza: Črnigoj si allontana, altre squadre di B su di lui

Il centrocampista del Venezia, Domen Črnigoj, è emerso come potenziale obiettivo di mercato per il Cosenza in questi primi giorni di calciomercato. Tuttavia, secondo quanto riportato da ildot.it, il suo trasferimento in Calabria è complicato non solo dalla competizione di altre squadre di Serie B interessate, ma anche dal suo elevato ingaggio. Questi fattori stanno creando un divario significativo nelle trattative per portare il giocatore sloveno classe 1995 al Cosenza.

