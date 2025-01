Di Marzio: “Palermo, proposto Kasami della Sampdoria”

Primo giorno da Direttore Sportivo del Palermo per Carlo Osti. A lui l’arduo compito di potenziare una squadra che sta affrontando serie difficoltà in campionato. Stando a quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su X, al Palermo è stato proposto Pajtim Kasami, centrocampista classe ’92 che ha già vestito la maglia rosanero in passato.

Il contratto di Kasami con la Sampdoria è in scadenza a giugno, e il club ha già comunicato al giocatore che non rientra più nei loro piani. Di conseguenza, a partire da lunedì 6 gennaio, Kasami non si allenerà più con la prima squadra, ma seguirà un programma di allenamento individuale in orari dedicati, sotto la guida di un preparatore personale.