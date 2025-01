Con me torni in Nazionale: Chiesa risponde al telefono e dice sì | PRESTITO IN SERIE A

Il calciatore del Liverpool è pronto a fare ritorno in Serie A con la formula del prestito per conquistarsi di nuovo la chiamata in nazionale.

Dopo l’addio alla Juventus arrivato in estate, Federico Chiesa si è perso completamente. Al Liverpool infatti il giocatore non è riuscito ad imporsi. Apparso in netto ritardo di condizione, e chiuso da una folta concorrenza che sta ottenendo grandiosi risultati, l’esterno offensivo ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Arne Slot.

L’ex Fiorentina ovviamente in questo modo ha perso anche il posto in Nazionale. E soprattutto per questa ragione dunque il ragazzo è volenteroso di rimettersi in gioco e tornare a fare bene. E la grande chance in questo senso per lui potrebbe arrivare già a gennaio.

Un club infatti pare seriamente deciso a riportarlo nel bel paese, e a farlo giocare con continuità, in modo da garantirsi un rinforzo di valore senza spendere soldi, e di far riconquistare allo stesso giocatore la chiamata del ct Luciano Spalletti. Vediamo però dove potrebbe giocare Chiesa e quale compagine è decisa a prenderlo.

Spalletti pronto a richiamarlo

Sebbene in nazionale Luciano Spalletti ha deciso di cambiare sistema di gioco, Chiesa potrebbe comunque essere molto utile nel ruolo di seconda punta. Ecco perché qualora il giocatore decidesse di trasferirsi per trovare più spazio, il commissario tecnico lo chiamerebbe immediatamente.

A dargli questa chance ci sarebbe un’altra vecchia conoscenza della nazionale italiana. Stiamo parlando di Antonio Conte, che andrebbe ad acquistarlo per il suo Napoli con la formula del prestito. In questo modo Chiesa avrebbe grosse chance di mettersi in mostra sulla fascia destra, la sua preferita, andando inoltre a garantire ai partenopei un innesto di lusso per la corsa scudetto.

Concorrenza importante su Chiesa

Se il Liverpool decidesse realmente di lasciar partire il calciatore in prestito, cosa molto probabile, non ci sarebbe solo il Napoli sulle sue tracce. Tra i club pronti a prenderlo troviamo anche l’Inter, che andrebbe così ad ottenere una seconda punta di livello assoluto.

Da non escludere poi nemmeno la suggestione di un incredibile ritorno a Firenze. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e quale sarà il futuro di Chiesa, che presto potrebbe tingersi di Serie A e di azzurro nazionale e partenopeo.