Calciomercato Brescia: Borrelli vuole la A, Cellino apre alla possibile cessione

Accostato recentemente a Empoli e Genoa, che lo valutano come sostituto di Pietro Pellegri e vice-Pinamonti in caso di addio di Balotelli, il futuro di Gennaro Borrelli è al centro dell’attenzione.

Secondo BresciaOggi, il centravanti molisano sogna un’occasione nella massima serie. Tuttavia, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, pur non escludendo la cessione, ha chiarito che Borrelli partirà solo di fronte a un’offerta significativa, in linea con l’investimento fatto per acquistarlo.